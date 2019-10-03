ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري أمس الأربعاء أن القوات الأمريكية للقيادة العسكرية في إفريقيا “أفريكوم” قامت بتنفيذ عدة غارات جوية على معاقل لتنظيم “داعش” قتل خلالها 43 مسلح جنوب البلاد.

المسماري أكد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي وتابعته صحيفة المرصد على مقتل 43 إرهابي في أربعة ضربات لقوات الأفريكوم على مواقع لتنظيم الدولة داعش في ضواحي مرزق وقرب قلعة مرزق وفي محيط مطار سبها وهوائي 80 في الصحراء القاحلة.