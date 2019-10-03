انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها بغداد وسط احتجاجات واسعة النطاق

انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها بغداد وسط احتجاجات واسعة النطاق

العراق – أفادت خدمة “نتبلوكس” للمراقبة بانقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها العاصمة بغداد وسط توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة في وسط وجنوب البلاد وسقوط ضحايا، وفق وكالة “رويترز”.

ويأتي انقطاع الإنترنت بعد ساعات من تقييد الوصول الى منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد.

وقتل خمسة أشخاص في أنحاء البلاد وأصيب 132 على الأقل يوم الأربعاء مع تجدد الاشتباكات في البلاد بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي أمضت عاما واحدا في السلطة.

وقررت السلطات العراقية، مساء اليوم، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية والسفارة الأمريكية، بعدما أعيد فتحها في يونيو الماضي، فيما تتواصل التظاهرات في محيطها.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن المدرعات العسكرية وعناصر أمنيين انتشروا عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لتظاهراتهم، التي لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة.

وكالات