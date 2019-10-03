الولايات المتحدة – تعهد جو بايدن، المنافس الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، بإلحاق هزيمة قاسية بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات العام القادم.

وقال بايدن أمس الأربعاء: “دعوني أوضح أمرا لترامب ورجاله المأجورين وأصحاب المصالح الخاصة الذين يمولون هجماته ضدي.. لن‭‭ ‬‬انسحب.. لن تدمروني، ولن تدمروا أسرتي‭‭”‬‬.

واتهم بايدن الرئيس ترامب بإساءة استخدام السلطة، وقال عن اتهامات الرئيس الأمريكي له ولابنه هانتر “إنه أطلقها لأنه خائف، شأنه شأن أي متسلط ومتنمر في التاريخ… إنه خائف من الهزيمة القاسية التي سألحقها به في نوفمبر المقبل”.

وجاء‭‭ ‬‬الهجوم المتبادل بعدما ندد ترامب بشدة عبر سلسلة تغريدات، ثم خلال مؤتمر صحفي، بتحقيق لعزله يتعلق باتصال هاتفي أجراه في يونيو مع نظيره الأوكراني وطلب فيه التحقيق مع بايدن ونجله هانتر، الذي عمل عضوا بمجلس إدارة شركة أوكرانية عندما كان والده نائبا للرئيس الأمريكي أوباما.

واتهم أعضاء ديمقراطيون ترامب بممارسة ضغوط على حليف للولايات المتحدة (أوكرانيا) للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020 من أجل مصلحته السياسية.

المصدر: رويترز