بروكسل – تراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو (تضم 19 دولة)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لأدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2019.

وأوردت بيانات لمؤسسة “أي. اتش. إس ماركت” العالمية للأبحاث، الخميس، أن المؤشر الذي يقيس متانة الاقتصاد بصفة عامة، تراجع إلى 50.1 في سبتمبر الماضي مقابل 51.9 في الشهر السابق عليه.

وتشير البيانات إلى ركود واسع في اقتصاد القطاع الخاص، مع نهاية الربع الثالث 2019.. “الضعف ظل يتركز على الاقتصاد الصناعي”.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في المؤسسة، إن اقتصاد منطقة اليورو توقف في سبتمبر، حيث يرسم مؤشر مديري المشتريات أحلك صورة، منذ بدء فترة النمو الحالية في منتصف 2013.

وذكر أن الصورة المتدهورة لاقتصاد منطقة اليورو، يقودها تباطؤ النمو في ألمانيا، لكن فرنسا وإيطاليا على وشك التوقف، وشهدت إسبانيا نموا بطيئا إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي 6 سنوات.

وفي 12 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة على الإقراض بنسبة 10 نقاط أساس إلى -0.5 بالمئة، وإعادة إطلاق برنامج شراء الأصول بواقع 20 مليار يورو (21.9 مليار دولار) شهريا، اعتبارا من مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

الأناضول