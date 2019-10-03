الولايات المتحدة – هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنافس الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن، متهما إياه بالفساد.

وشهد الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، خلال زيارته البيت الأبيض أمس الأربعاء على الطريقة التي عبر بها نظيره الأمريكي المحبط (ترامب) بسبب إجراءات العزل التي تهدد ولايته وتؤثر على إمكانية إعادة انتخابه رئيسا في العام 2020.

وقال ترامب عند استقباله نظيره الفنلندي في المكتب البيضوي: “ما يحدث إهانة.. هناك وسائل إعلام فاسدة في هذا البلد!”.

وتابع: “حاولوا عزلي منذ اليوم الذي انتخبت فيه. أتعلمون ماذا؟ لقد فشلوا!”، وأردف: “كل هذه القضية تدور حول محادثة بسيطة!”، في إشارة منه إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها في وقت سابق مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال ترامب إن “نجل جو بايدن فاسد، وبايدن فاسد. بايدن لم يكن يوما رجلا ذكيا، وهو أقل ذكاء اليوم”.

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى إلى رؤسائه بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني زيلينسكي.

ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب في الكونغرس إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة ترامب استخدام سلطته، وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وخلال المكالمة الهاتفية، طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق حول نشاط هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، في أوكرانيا. ويعتبر بايدن الأب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

وكان هانتر بايدن عضوا في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانيا حين كان والده نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

المصدر: رويترز