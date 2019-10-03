الولايات المتحدة – توقع مدير مؤسسة “Independent Strategy”، ديفيد روش، الخميس، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 30 بالمئة إلى 2000 دولار للأوقية في العام المقبل.

وتدور أسعار الذهب حاليا نحو 1500 دولار للأوقية.

وقال روش في تصريحات لقناة (CNBC): الذهب عملة بديلة جيدة لأنها آمنة، ولأنها لا تكلف شيئا ما لتملكها، مقارنة بدفع أسعار الفائدة السلبية على الودائع.

ورجح ارتفاع أسعار الذهب إلى 1600 دولارا قبل نهاية 2019، قبل أن ترتفع إلى 2000 دولار في 2020.

تأتي تصريحات روش، عقب تحركات السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى، الشهر الماضي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة الاتحادية إلى نطاق مستهدف بين 1.75 – إلى 2 بالمئة.

كما خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى مستوى قياسي لـ ( -0.5) بالمئة وأطلق برنامج شراء سندات جديد كبير.

وفي اليابان، حيث يوجد هدف سعر الفائدة قصير الأجل بالفعل في المنطقة السلبية، أشار البنك المركزي الياباني إلى فرصة للتيسير النقدي خلال الشهر الجاري.

وقال روش إن البنوك المركزية “قلقة للغاية” بشأن الركود الاقتصادي المقبل، بعد فشلها في تحقيق أهداف التضخم.

وارتفع الطلب على المعدن الأصفر في العالم بالنصف الأول من 2019، لأعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 2181 طنا، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

واتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة ممثلة بالذهب والصناديق المقومة بها، هربا من صناديق عالية المخاطر وسريعة التأثر بالتوترات التجارية.

الأناضول