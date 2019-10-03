أكد رؤساء أركان جيوش دول الخليج العربية، عقب اجتماع استثنائي عقدوه اليوم الخميس بطلب من السعودية، الجاهزية العسكرية لقوات بلدانهم للتصدي لأي هجمات إرهابية.

ودان رؤساء أركان الجيوش العربية في المنطقة، في بيان ختامي صدر عقب الاجتماع الذي انعقد في الرياض، الاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة، معتبرين أنها “انتهاك صارخ لأمن وسلامة” دول المجلس التعاون الخليجي.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أن “أي اعتداء على أي من دول المجلس هو اعتداء على كافة الأعضاء”، وأكدوا، حسب البيان، “الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات إرهابية”، فيما أشاروا إلى مساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة “للدفاع عن أراضيها”.

كما أعرب رؤساء أركان دول الخليج العربية عن إدانتهم لـ “انتهاك أجواء بعض دول المجلس” لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة ضد السعودية.

وعقد رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اجتماعهم الاستثنائي بناء على طلب من الجانب السعودي، “للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك”، وسط تصعيد التوتر في المنطقة خاصة عقب الهجوم على منشأتين حيوتين لشركة “أرامكو” السعودية يوم 14 سبتمبر.

المصدر: وسائل إعلام سعودية