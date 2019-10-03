روسيا – اصطدم المقاتل الروسي لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، ألكسندر يميليانينكو، وجها لوجه مع مواطنه ميخائيل كوكليايف، المتخصص في رياضات القوة، بأحد مطاعم موسكو قبل شهر من نزالهما.

ونشب شجار بين المقاتلين خلال اللقاء الذي نظمه المدون الرياضي آزامات بوستانوف، تبادلا فيه قذف قبعة، أدت إلى إصابة ميخائيل كوكليايف بجرح (قطع) في الحاجب.

ونشر ألكسندر (38 عاما)، الشقيق الأصغر للمقاتل الشهير فيودور يميليانينكو، الملقب بـ “الإمبراطور الروسي الأخير”، مقطع فيديو “للواقعة” عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، وعلق عليه قائلا:”ميشا (ميخائيل كوكليايف) الوقح! أريد أن أشير، لست أنا من بدأ! قبعة حادة!”.

بينما اعتذر ميخائيل كوكليايف عن الحادث من خلال رسالة فيديو عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، أيضا: “أيها الأصدقاء، أعتذر لعدم كبح مشاعري، لكنني صبرت لفترة طويلة على هجمات ساني (ألكسندر). الجرح (القطع) سيلتأم قبل النزال، كل شيء على ما يرام، إلى اللقاء جميعا، سنستمر في العمل”.

ومن المقرر أن يقام النزال المرتقب بين المقاتلين، في 29 أكتوبر الجاري، وسيجري بقواعد الملاكمة.

المصدر: وكالات