كازاخستان – تغلب فريق بارتيزان بلغراد الصربي على مضيفه أستانا ا الكازاخستاني (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز الفريق الصربي لمهاجمه النيجيري، عمر صادق، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (29 و73).

بينما سجل لاعب خط الوسط الآيسلندي، رونار سيغورجونسون، هدف أصحاب الأرض اليتيم، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب “أستانا أرينا”.

ورفع بارتيزان رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 4 نقاط وتصدر قائمة المجموعة (L)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي تجمع فريق مانشستر يونايتد ومضيفه ألكمار الهولندي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: “sportbox”