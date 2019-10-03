روما – افادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، إن أسعار المواد الغذائية العالمية، ظلت ثابتة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع تعويض انخفاض أسعار السكر بزيادة أسعار الزيوت النباتية واللحوم.

وذكرت المنظمة في بيان، الخميس، أن مؤشر أسعار الأغذية الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية، بلغ 170 نقطة في سبتمبر دون تغيير فعلي على أساس شهري.

في المقابل، صعدت أسعار المواد الغذائية الرئيسية بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر في 2018.

ويراقب مؤشر الفاو لأسعار الأغذية متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية، وهي: الحبوب، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر.

وبقي مؤشر أسعار الحبوب لدى المنظمة ثابتا خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت أسعار القمح بينما انخفضت أسعار الذرة والأرز العالمية.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.4 بالمئة في سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

وانخفض مؤشر أسعار السكر بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعا بتوقعات المخزونات الوفيرة واتجاهات العرض، وانخفاض الطلب في البرازيل على قصب السكر.

وتراجع مؤشر أسعار الألبان بنسبة 0.6 بالمئة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار مساحيق الحليب أكثر من انخفاض أسعار الجبن والزبدة.

وارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.8 بالمئة، مدفوعا بالطلب القوي على الواردات من الصين.

الأناضول