ليبيا – قال وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل إنه تم طرح ملف قطاع التعليم خلال إجتماع مجلس وزراء الوفاق الذي عقد أمس الأربعاء لمعالجة المشكلة وحلحلتها والمساواة في العدالة الإجتماعية بشأن المرتبات وعليه فقد صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بوقف العمل بكل الزيادات إلى حين تمكين وزارة المالية وديوان المحاسبة من عمل جدول موحد للمرتبات يرضي الجميع.

عبدالجليل حذر خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد جميع المعلمين العازمين تنفيذ الإضراب أو الإعتصام بإتخاذ تعليمات مشددة لمراقبي التعليم ومدراء المدارس بإقصاء أي معلم يتأخر عن الإلتحاق بمدرسته وجدوله ووضعه في قائمة الاحتياط، وفيما يلي نص الحوار حرفياً كما جاء على قناة ليبيا الاحرار ..

س/ فيما يتعلق بالتعامل والتواصل معك كوزير للتعليم وما يتعلق بلجنة الأزمة والطوارئ فيما يبدوا أنه يتم من خلال شركه خاصة إعلامية ماهي هذه الشركة لو تحدثنا بنوع من التفصيل حولها؟

ج/ هذه شركة محلية خلال الامتحانات ساعدونا في توعية الطلاب وإيصال الرسائل بشكل جيد لفترة محدودة و ترتيب إعلان النتائج، ليست القناة التي نتواصل معها أي شخص يستطيع التواصل معنا فنحن لدينا مكتب إعلامي وتواصل مباشر مع المواطنين.

س/ الإضراب عن العمل من قبل أعضاء هيئة التدريس والعديد من العاملين في الجامعات الليبية والمدارس ومطالبتهم بزيادة مرتباتهم اسوة بباقي القطاعات في الدولة، الكل يتابع هذه المسألة كيف تعاملت وزارة التعليم مع هذا الموضوع ؟

ج/ الموضوع حساس نقابات أعضاء هيئة التدريس والموظفين خاصة في الجامعات والمعلمين كانوا يطالبون بزيادة في المرتبات لأن هناك زيادات لشرائح وقطاعات أخرى وفي كل بداية عام دراسي تواجهنا هذه المشكلة ونتغلب عليها بالحوار ومن خلال الإجراءات فقد كانت هناك تواصلات وإجتماعات دائمة مع رؤساء الجامعات والنقابات والموظفين ومطالبهم دون شك مشروعه.

كان الحديث منطقي وبناء وهذه ليست غريبة على قطاع التعليم لأن هؤلاء أشخاص أكاديميين يقدرون مصلحة الطالب والدولة قبل كل شيء ومن خلال هذه الاجتماعات كانت هناك مراسلات واجتماعات مع رئيس المجلس الرئاسي الذي تفهم بشكل كبير لحلحلة الموضوع.

في إجتماع مجلس الوزراء طرحت الموضوع على الوزراء وأعضاء المجلس لمعالجة والمساواة في العدالة الإجتماعية للمرتبات حيث كان هناك قبول من الجميع وإستحسان فقد صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بوقف العمل بكل الزيادات إلى حين تمكين وزارة المالية وديوان المحاسبة من عمل جدول موحد للمرتبات يرضي الجميع.

س/ المعلمين في بيانهم طالبوا بإقالتك لأسباب كثيرة منها عدم تنفيذ قرار زيادة المرتبات التي تحدثنا عنه وما وصفوه بعدم أهليتك لهذا المنصب، ما الرد ؟

ج/عندما نقول أن المعلمين يطالبون هذا وصف غير دقيق فهم مجموعة يدعون أنهم يمثلون المعلمين من نقابات أو تنسيقيات فانا لا اكترث كثيراً هذه ليبيا الحرة الآن تستطيع ان تقول ما تريد وإذا حان الوقت بالتأكيد سننهي عملنا في الوزارة بوقت ما.

وبشأن أسباب مطالبتهم بإقالتي أولاً أنا أفتخر إنني تخصصت في الهندسة الوراثية وعلم الجينات في كندا وأكملت ماجستير ودكتوراه في لائحة العميد بالشرف وعملت كمدرس في أول عمل لي بقرية و من بعدها تم تعييني مدير لمدرسة ثانوية.

س/ من مطالبات المعلمين الفصل بين التعليم العام والعالي لماذا تم دمج هاتين الوزارتين مع بعضهما ؟

ج/ كان هناك حديث منذ سنتين في فصلهما ومن وجهة نظري أن هذا الفصل سيفسد التعليم أكثر مما يصلحه وسبب تدهور التعليم في السنوات الماضية هو أن وزارتي التعليم كل من فيها يعمل على هواه هاتين الوزارتين مترابطات ببعضهما خريج التعليم العام سينتقل للتعليم العالي ومن يتخرج من التعليم العالي سيعود ليدرس في التعليم العام والمناهج التي تدرس في التعليم العام يجب أن تتطابق وتكون كمرحلة تأهيل ما سوف يدرس في التعليم العالي.

لن أقبل فصل التعليم العام عن العالي و إذا تم الموضوع أعتقد أنه سيكون خطأ كبير بغض النظر عن من يؤجج و يطالب بفصلهما.

أي معلم يفكر في الاضراب لن نتساهل معه

س/ مسألة الحلول الممكنة لفك الإضراب ؟

ج/ القرار الذي صدر من مجلس الوزراء رقم 20 سيلبي رغبات كل أعضاء هيئة التدريس والنقابات والموظفين في الجامعات، إذا حصل تحديث في المرتبات سيكون لليبيين جميعاً أما فيما يخص إعتصام المعلمين ومن ينادي له أتوجة برسالة لكل من يحاول العرقلة نحن أدخلنا علاوة الحصة منذ 2017 وتم تمييز المعلم الذي يبذل المجهود من عدمه وتم صرف هذه العلاوة للكثير من المعلمين وستصرف هذا العام قبل بدء العام الدراسي.

أي معلم يفكر بالإضراب أو الإعتصام لن نتساهل في مستقبل أبنائنا والدراسة ستبداً بتاريخ 13 الشهر الحالي وهناك تعليمات مشددة لمراقبي التعليم ومدراء المدارس بإقصاء أي يمعلم يتأخر عن الإلتحاق بمدرسته وجدوله وضعه في قائمة الاحتياط.

س/ الآلية الجديدة التي تعتزم وزارة التعليم إتباعها الآن بشأن تنسيب الطلبة للجامعات ما الغرض منها؟

ج/ العام الماضي قدمت امتحانات الشهادة الثانوية في الجامعات وأثبتت جودتها وفعاليتها وتم إنصاف الطلبة بشكل جيد هذا العام تم تطبيق البرنامج رغم الظروف وإجراء الامتحانات في الجامعات، الطلبة تعرضوا لظروف صعبة جداً كالحرب وانقطاع الكهرباء ومع ذلك تقدم الطلاب للإمتحانات وحصلوا على معدلات عالية.

س/ حقيقة الإتهامات ضد وزارة التعليم أنها ستفرض الإمتحانات على سكان المنطقة الشرقية للدخول في جامعات المنطقة الغربية، ما ردك على هذه المسألة ؟

ج/ البلاد مقسمة سياساً وعسكرياً واجتماعياً لا نريد أن نزيد الفرقة عندما تتحدث بكلام غير منطقي وانت مسؤول أو صحفي فأنت تأخذ الملف لمكان في غير سياقه، أنا كنت من المشجعين على دمج التعليم في المنطقة الشرقية مع الغربية لكن صدر بحقي أمر قبض في حال دخلت مدينة بنغازي، نحن في حديثنا نقصد من هو خارج المنظومة الموجودين سواء في فزان او الجبل وترهونة.

س/ المعاهد والثانويات الشرعية ما الرؤيا لكم ؟ لم تجد سياقها الحقيقي في التعليم وكأنها لا تحظى بدعم فني وإداري، ما النظرة الخاصة بهذا النوع من المدارس ؟

ج/ الثانويات الدينية تجرى وتعد امتحاناتهم من قبل مركز الامتحانات وتعلن نتائجهم وتوضع مناهجهم من قبل مختصين في العلوم الشرعية والدولة تصرف على طباعة كتبهم لذلك أستبعد أن هناك أي تقصير أو إجحاف.

نحن نشجع التعليم الديني في المعاهد الدينية أما إذا كان التعليم المقصود في المرحلة الابتدائية والإعدادية بالتعليم الأساسي فهو مرفوض من وزارة التعليم الليبية لأنه مخالف لقانون التعليم.

س/ ماذا عن برامج الإيفاد هناك شكاوى من بعض الطلبة ومنهم من تواصل معك في الوزارة بالأيام الماضية مثل اصحاب قرار 312 ورقم 600 أين تكمن المشكلة في هذه المسألة ؟

ج/ قرارات الإيفاد موقفه منذ عام 2014 من قبل ما يسمى لجنة الأزمة التي كانت في ذلك الوقت فيها المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الحكومة لليوم لم يتم إصدار أي تفويضات جديدة لأنها ما زالت متوقفة إلا التفويضات التي كانت بها صراع كبير بيننا وبين المصرف المركزي أي تفويضات (25-26-26-1) وهذه تم تنفيذها.

وزارة التعليم في العام الماضي أخذت كل قرارات الإيفاد وتم تجهيز منهم تفويضات تقريباً 5 آلاف شخص بمعايير ثابتة كما تم إحالتهم لديوان المحاسبة في السنة الماضية لكن لن يتم إتخاذ الإجراء وضاعت الأموال التي رصدتها وزارة التعليم لهؤلاء الطلبة والبالغة 152 مليون لذلك تم ترحيل هؤلاء الطلبة لميزانية العام وليتم إحالتها من المخصصات بالإضافة لقرارات الإيفاد التي صدرت من قبولات الـ 300 جامعة والتي ستكون بادرة طيبة على الطريق صحيح.

س/ ماذا عن رؤيتك الشخصية والمستقبلية للعملية التعليمية ؟

ج/ ما رأيناه في التعليم من تراكمات ومشاكل على جميع المستويات من الابتدائي للدراسات العليا حاولنا الإصلاح قدر الإمكان والإيفاد في الخارج بغرض الإستفادة من الجامعات المعتمدة وقضينا على العبث الصادر في الجامعات وشراء الشهادات التعليم الجامعي هناك إعادة هيكلة لكل الجامعات وتصنيفات واهتمام بالكليات والمناهج وبالمكتبات الإلكترونية وتطويرها.

التعليم العام مصطدمين بواقع مرير، شخصياً لا ألوم المعلم له خبرة 20 سنة ليس له إلا دورة تدريب واحدة، الحرب اللعينة التي شنت على طرابلس هي التي أوقفتنا فقد كنا متجهين للتعليم التفاعلي الذي قسمناه على 4 مراحل من الصف الأول للثالث ثانوي مما سيغير مفهوم التعليم في ليبيا وسيلحق الليبيين بالمستوى الموجود عالمياً وننهي كل المشاكل التاريخية المتراكمة.

س/ لجنة الأزمة ماذا قدمت للمواطنين في طرابلس هل يمكن أن تعدد لنا الملفات التي قمتم بها في لجنة الأزمة بحلها وتوفيرها ؟

ج/ هناك الكثير من اللغط ومن هو لا يفهم ما هي لجنة الأزمة ففي وضع الحروب كان يجب أن يشكل الرئيس لجنة لحلحلة المشاكل وليس التصرف في الأموال الكثير يعتقد أن لدى اللجنة 2 مليار يصرف منها وهذا الحديث عاري عن الصحة.

اللجنة إجتمعت مع كل الجهات المسؤولة لمحاولة حلحة المشاكل ودورها مقتصر على إعطاء توصية للرئيس بتخصيص مبالغ للبلديات للتعامل مع الأزمة داخل نطاق بلديتهم سواء مايتعلق بالنازحين أو في الأزمات التي تحدث.

س/ فيما يتعلق كونك وزير التعليم وبالإضافة لنائب رئيس لجنة الطوارئ هناك من تحدث كعميد مجلس تاجوراء البلدي قال على شاشة ليبيا الأحرار أن وزير التعليم أكمل دوامه الساعة الثانية في وزارة التعليم وجاء ليحضر معنا اجتماع فيما يتعلق بهذه الوظيفة في لجنة الأزمة بالساعة الرابعة وكيف يمكن التنسيق بين هذه المسؤولية وتلك المسؤولية وهل برأيك بدأت تؤثر على مهامكم في هذه اللجنة ؟

ج/ دون شك هذا فيه إنهاك وأثر على الإهتمام في بعض المواضيع بوزارة التعليم و أيضاً بشكل آخر يؤثر على العمل في لجنة الطوارئ لكن نحن في حرب وظروف صعبة نواجهها ومن الممكن أن تؤدي لتدمير بلادنا بالكامل إن لم يكن هناك وطنيين يتقدمون ويقولون أننا نتحمل المسؤولية.

وأي شخص في التعليم أو في لجنة الطوارئ لديه أدلة و إثباتات على عثمان عبد الجليل لاتخفيه لا أدعوه لنشره وتقديمه للجهات المعنية.

س/تتهمون بالتأخير في تنفيذ الإجراءات وأنتم لجنة الطوارئ وضعت للتنفيذ السريع الطارئ كاتفاق البلديات لشراء سيارات إطفاء ورش مبيدات لم تستلم البلديات شيء منها ؟

ج/ نحن لا نصرف نحن نرفع توصية للرئيس ليخصص مبلغ للبلدية حتى تأخذ البلدية فيه شيء معين يكون هناك دائماً تأخير لأن الدائرة المستندية ركيكة في ليبيا دون شك وميزانيات البلديات أخذت 3 شهور في الحرب!

س/ ليست من مهام لجنة الطوارئ أن تسرع في هذه المسائل ؟

ج/ صحيح نحن كنا نذهب لوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لنعلم ما المشكلة بالإضافة للمكاتب القانونية وديوان المحاسبة والرقابة وأتمنى من المواطنين أن يكون لديهم نوع من الإنصاف لأن كل إنسان لديه طاقة محدودة.

س/ هناك من يتحدث أن اللجنة تصدر في القرارات وتعلن عنها لكن دون تنفيذها بالكامل ؟

ج/ لا أعرف لماذا لا تنفذ إلا إذا كانت فيها الدائرة الدستورية أو الدورة الركيكة لكن شيء صدر من الرئيس بقرار أعتقد أن ليس هناك جهة تقول لا أريد تنفيذه ولم تصدر لمجرد الإعلان بل للتنفيذ لكن ربما أنها في مرحلة من مراحل التنفيذ و هذه تحتاج لمتابعة فقط.

فيما يتعلق بالنازحين هو موضوع شائك و إنساني وأحيي كل البلديات التي قامت باستضافة النازحين في بيوتهم و أشرفوا على تسكينهم في غياب أي دعم مالي للدولة سواء عين زارة وأبوسليم وتاجوراء، مسألة النازحين معقدة لهذا تم تشكيل لجنة وزارية خاصة بالنازحين يرأسها وزير الدولة لشؤون النازحين بعضوية وزير الحكم المحلي و الشؤون الاجتماعية و رئيس الهيئة الليبية للإغاثة ونحن كلجنة طوارئ اجتمعنا معهم لإرشادهم بكيفية تكوين منظومة ومتابعة الصرف و التعامل مع لجان الأزمة في البلديات.

س/ مسألة القمامة معقدة في الوضع الراهن لا تزال متكدسة هل هناك حل لهذه الأزمة في الأيام القادمة ؟

ج/ إجتماع مجلس الوزراء ركز على هذه النقطة وكيف نستطيع أن نتصرف بسرعه لأن الأمور تفاقمت وأصبح الوضع غير صحي و غير مقبول بأي شكل، المشكلة تكمن في المكبات المرحلية الموجودة في بعض المناطق حاصة وأن المكب النهائي الذي كان في سيدس السايح يقع في منطقة الاشتباكات والمكبات المرحلية امتلأت.

يجب أن يتم فتح المكب المرحلي الموجود بالقرب من المكبات الممتلئة حتى يتم نقل القمامة مرحلية لهذه المكبات والتصرف بها للمكب النهائي ويجب على الحكومة أن تتدخل وبقوة بإعتبارها مسألة أمن قومي وطني.

أي طالب يشارك في القتال للدفاع عن مدينته لن يعاقب على التأخر عن الامتحانات

س/ لماذا لم تفعلوا إتفاق الميزانيات مع البلديات لكي يتم حل أزماتهم التي سببها العدوان على طرابلس ؟

ج/ لا أعتقد أن هناك مشكلة في ميزانية البلديات ميزانية الطوارئ صرفت للبلديات الأولى ووضعت آلية أن أي بلدية تكمل المبالغ المخصصة لها تقفل الميزانية التي صرفت لها بالصورة المعتادة وبعدها تقدم من خلال اللجنة العليا للنازحين بتخصيص مبلغ آخر.

س/ السؤال الذي يتحدث أن إيميل الوزارة مغلق ولا يستقبل الشكاوى ما ردك ؟

ج/ قسم المتابعة ومكتب المتابعة في الوزارة لديه قسم خاص بالشكاوى.

س/ الطلبة الشباب المقاتلين المتعطلين عن الدراسة الآن في الجبهات هل قدمتم لهم تسهيلات بمسألة التعليم ؟

ج/ مع كل تقديرنا وإجلالنا للشاب الغيور على بلاده وقرر أن يشارك في الدفاع عن مدينته حاولنا أن نتأقلم مع ظروفهم بما نستطيع والتعليمات كانت أن أي طالب في الجامعة تأخر على الامتحان ولم يتمكن من إستكمال المقررات المخصصة له لا يعاقب على ذلك ووجهنا بضرورة التعامل مع هذه الفئة بكل أريحية وإنشاء برامج لتعويضهم بقدر الإمكان.

تفريغ نص الحوار | المرصد خاص