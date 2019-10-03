بروكسل – انتقدت الألمانية كارولا راكيتا، قائدة سفينة لإنقاذ المهاجرين، الخميس، سياسات الهجرة لدى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في معرض خطابها أمام لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي.

وراكيتا قائدة سفينة لإنقاذ المهاجرين كانت تحمل العلم الهولندي وتشرف عليها مؤسسة “سي ووتش” الخيرية الألمانية، أنقذت في يونيو/حزيران الماضي، مهاجرين كانوا على وشك الغرق في المتوسط بجزيرة لامبيدوزا جنوبي إيطاليا، رغم محاولات سفن الأخيرة منعها من ذلك.

وفي كلمتها، قالت راكيتا إن السلطات الإيطالية عاملتها وكأنها تقلّ على متن سفينتها “أناساً مصابون بأوبئة، وليس مهاجرين”.

وأشارت إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي بدأت تولي اهتماماً بالأمر، بعد أن رست سفينتها في الميناء، متسائلة: “لكن أين كنتم عندما كنا في أمس الحاجة؟ لماذا لم تلجأوا إلى الطرق القانونية والدبلوماسية؟”

ولفتت راكيتا إلى أن “سياسات الاتحاد الأوروبي تتركز على إبقاء المهاجرين خارج حدودها”.

وبالشهر نفسه، احتجزت روما سفينة الإنقاذ الألمانية “سي ووتش3″، ووضعت قائدتها “راكيتا” قيد الإقامة الجبرية، على خلفية عدم امتثال الأخيرة لأوامر السلطات الإيطالية بعدم الدخول بالسفينة المحملة بالمهاجرين إلى لامبيدوزا.

إلا أن السفينة التي كانت ترفع العلم الهولندي، رست في جزيرة لامبيدوزا وعلى متنها 53 مهاجراً، رغم جميع عراقيل السلطات الإيطالية، وذلك بعد انتظار دام 17 يوماً في عرض البحر.

عقب ذلك، اعتقلت السلطات الإيطالية راكيتا، إلا أنه تم الإفراج عنها لاحقاً وعادت إلى بلدها.

الأناضول