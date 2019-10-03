فرنسا – هل تساءلت يومًا عن سبب ثبات رائحة بعض العطور التي تستخدمها طوال اليوم، أو لعدة أيام، بينما البعض الآخر لا تدوم رائحته إلا لعدة ساعات، أو دقائق. يعود السبب إلى اختلاف تركيز المادة الخام من العطر في الزجاجة.

صناعة العطور كما نعرفها الآن ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر، وتتكون العطور من مزيج من الماء، والإيثانول (الكحول)، والزيوت العطرية، ومع تطور الصناعة وانتشار العطور أكثر فأكثر، أصبحت هناك روائح لا حصر لها، وتركيزات مختلفة من العطور، مما يسبب الكثير من الحيرة عند اختيار العطر المناسب. الفكرة ببساطة تكمن في مكونات العطر نفسه، حيث تتكون العطور من المادة الخام – التي تُمثل الزيت العطري -، والكحول، فكلما زادت نسبة الزيت العطري في الزجاجة زادت قوة ثبات هذا العطر ودوامه لفترة أطول، وكلما قلت نسبته أصبح ثباته أقل، وبالتالي ستدوم رائحته لفترة أقصر.

المصدر : العربية نت