ليبيا – رداً على قرار هيئة الرقابة في طرابلس بإعادة البعض منهم للداخل ، وجهت وزارة المالية بحكومة الوفاق كتاباً إلى المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج طالبت فيه ضمنياً بعدم تنفيذ أي قرارات دون الرجوع لها .

وطالبت الوزارة في كتابها الذي وجهته للمراقبين بإتخاذ الإجراءات اللازمة وهي ضرورة الاستمرار في أعمالهم وتواجدهم بالجهات المكلفين بها و عدم مغادرة الدول المعتمدين بيها إلا بعد أخذ الأمن منها كوزارة .

كما طالبتهم بعدم تقديم أي معلومات أو التعامل مع إي لجنة فيما يخص فحص ومراجعة حسابات السفارة وكذلك مراجعة الودائع و غيرها من الأمور المالية ذات العلاقة ما لم يكن أحد أعضاء اللجنة من وزارة المالية ويستثنى من ذلك الجهات الرقابية (ديوان المحاسبية ، هيئة الرقابة الإدارية) .

وطالبت مالية الوفاق المعنيين بالتقيد والتنفيذ مؤكدة بأنهم الأكثر حرصاً على تفعيل الدور الهام المُناط بهم في إطار التشريعات النافذة محملة إياهم مسؤولية أي تقصير أو إهمال في أداء مهامهم و إختصاصاتهم وكل ما من شأنه الحاق الضرر بالمال العام الذي يعرضهم للمسألة القانونية .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد طالبت يوم الاثنين الماضي وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة 117 موظف والذين تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانوناً ولم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل حيث كان من بين هؤلاء المستشار السياسي للسراج المعين مؤخراً مبعوثاً لليبيا بالامم المتحدة في نيويورك الطاهر السني والذي كان يشغل طيلة السنوات الماضية إضافة لعمله ، مهام موظف ببعثة ليبيا لدى جامعة الدول العربية .

هيئة الرقابة الإدارية أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أنه بناءً على قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لعام 2013 ومن خلال متابعتها لعمل السفارات الليبية بالخارج تبين لها بأنّ عدداً من الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية قد تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانوناً ولم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل وهو ما يخالف نصّ المادة رقم “14” من القانون رقم “2” لعام2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وأضافت الهيئة أنها ألزمت في كتابها رقم “1-1-4444” المؤرخ بتاريخ الـ27 من شهر سبتمبر الجاري وزير الخارجية المفوض بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الموظفين المعنيين وعددهم 117 إلى سابق عملهم بالداخل،محذرة بأنها في حالة عدم الإستجابة ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.