جورجيا – تحولت المباراة الدولية الودية بكرة القدم الأمريكية، بين منتخب جورجيا وضيفه الكازاخستاني، إلى مشاجرة جماعية بين لاعبي الطرفين.

وبدأ الشجار إثر اصطدام أحد لاعبي منتخب جورجيا بخصمه فسقطا على الأرض وتعاركا فيما بينهما، وقام لاعب جورجي آخر بضرب لاعب الخصم بخوذته على وجهه وهو على الأرض، ليتحول ذلك إلى شجار جماعي بين لاعبي الطرفين.

وأفاد موقع “Vesti.kz” بأنه تم حرمان بعض اللاعبين من اللعب مدى الحياة على خلفية هذا الشجار.

ونشب الشجار قبل دقائق من نهاية المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم كازاخستان (22-14)، وقرر حكم اللقاء خصم نقطتين من منتخب جورجيا واعتباره خاسرا بنتيجة (12-22).

المصدر: وكالات