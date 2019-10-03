ليبيا – قال بدرالدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن أزمة تكدس القمامة ظاهرة مزمنة تحتاج إلى حلول جذرية للتغلب عليها، مطالباً الحكومة بتسخير كل الإمكانيات اللازمة لحل هذه المشكلة لأنها تهدد صحة الإنسان بتفشي الأمراض والأوبئة.

النجار أشار في تصريحاته لوكالة الأنباء “شينخوا” وفقاً لمانقلته صحيفة”العرب” إلى الحاجة لوعي المواطن بهذه المشكلة وعدم رميه للقمامة في الشوارع والطرقات إلا أن الحكومة ملزمة بتوفير صناديق القمامة ونقل هذه المخلفات فور تجميعها إلى المكبات الرئيسية.

وأبدى مخاوفه من تفشي مرض اللشمانيا الجلدي بسبب نشاط نواقل المرض من القوارض في القمامة، مؤكداً أن الرقم الذي سجل العام الماضي بإصابة أكثر من 8 آلاف شخص مرشح للإرتفاع في حال عدم توفر الدواء واستمرار مشكلات القمامة المهددة للصحة العامة.

كما طالب النجار الجهات المسؤولة بتفعيل مكاتب الإصحاح البيئي في كل البلديات لكي ترشّ شركة النظافة العامة الشوارع التي تحولت إلى مكبات للنفايات بالمبيدات خصوصاً أن ليبيا عاجزة عن توفير المصل الخاص بهذا المرض الذي جرى توحيد بروتوكولات الوقاية منه.