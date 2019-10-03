سوريا – قُتل مدني وأصيب 14 آخرون جراء هجمات نظام الأسد، على وحدات سكنية في “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، شمال غربي سوريا.

وذكرت مصادر محلية للأناضول أن النظام استهدف منطقة “كبانة” بالريف الشمالي للاذقية من الجو، واستهدف منطقتي كفرنبل ومعرة النعمان وبلدة كنصفرة، وقرى كفرعويد وصفوهن وفليفل وبعربو، في الريف الجنوبي لإدلب من البر.

وأشارت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، إلى مقتل مدني في قرية بعربو وإصابة 7 آخرين.

كما أصيب 7 أشخاص أحدهم من الكوادر الطبية إثر استهداف النظام مركز طبي في معرة النعمان.

وقُتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ اتفاق سوتشي.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت “خفض التصعيد”.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.

الأناضول