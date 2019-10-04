فلسطين – أفادت “القناة 13” الإسرائيلية، بأن تل أبيب ستحول للسلطة الفلسطينية 518 مليون دولار من أموال الضرائب المتراكمة.

وأضافت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن المبلغ الذي ستفرج عنه إسرائيل، والذي يعادل مليارا و800 مليون شيكل، هو جزء من أصل 3 مليارات شيكل للسلطة الفلسطينية لدى إسرائيل.

ويأتي ذلك عقب لقاء جمع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، ووزير مالية إسرائيل، موشيه كحلون.

وقال الشيخ في تصريح لوكالة “معا” الفلسطينية، إنه “بحث مع كحلون كل القضايا العالقة، وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم”.

وأضاف الشيخ “أنه تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة الفلسطينية المالية”، مشيرا في المقابل إلى أن “الخلاف لا زال قائما بشأن رواتب عائلات الأسرى والشهداء”.

المصدر: “معا”+ “الأناضول”