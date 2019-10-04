الجزائر – تمكنت قوات تابعة للجيش الجزائري، اليوم الجمعة، من القضاء على مسلح ثان في مدينة عين الدفلى غرب العاصمة، بعد يوم واحد من القضاء على “إرهابي” بنفس المدينة.

وجاء في بيان للجيش الجزائري أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي مكنت من القضاء على إرهابي من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 أكتوبر 2019، إثر نصب كمين بجبل عمرونة في ضواحي بلدية جمعة أولاد الشيخ ولاية عين الدفلى، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم 04 أكتوبر 2019 على إرهابي ثان، واسترجعت مسدسا ورشاشا من نوع كلاشنيكوف”.

وأضاف البيان أن “هذه النتائج تأتي لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني”.

المصدر: الدفاع الجزائرية