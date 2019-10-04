السعودية – ينطلق اليوم الجمعة في مدينة جدة أول دوري نسائي تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وذلك بحسب تأكيد رئيس اللجنة المنظمة لدوري جدة النسائي، هيثم العمري.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن العمري أن الدوري سينطلق بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان، حيث ستلعب بنظام 9 مقابل 9، وتضم كل من: “نادي ذا ستورم، جدة إيغيلز، كينغ يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس”، فيما يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات.

وتستمر مواجهات الدوري حتى 6 ديسمبر المقبل، وبحسب لائحة البطولة، تلعب في كل جولة 3 مباريات، حيث سيلتقي اليوم فريقا جدة ويف، وكينغ يونايتد، الساعة 7 مساء.

بينما تنطلق المباراة الثانية، الساعة (8:20)، وستجمع الليث الأبيض وجدة إيغيلز. أما المواجهة الثالثة الأخيرة من الجولة الأولى، فستكون بين نادي ستورم ونادي مراس، الساعة (9:40)، وستقام مباريات الدوري بنظام الذهاب والإياب.

وتضم البطولة لجنة تحكيم نسائية سعودية وطاقما طبيا نسائيا وفريق تنظيم مكون من: “دنى رجب، بيرين صدقة، الجوهرة عبدالله، سميرة فيصل”.

المصدر: “okaz.com.sa”