ليبيا – قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن قرار تعيين السفراء من البداية كان معيبا لأنه صدر من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منفردا وليس من قبل المجلس الرئاسي مجتمعا كما تنص المادة 8 من الاتفاق السياسي.

العقوري لفت في حديث لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس إلى أن البرلمان ولجنة الخارجية التابعة لها ينبغي أن تشارك في اختيار السفراء،مشيراً إلى أنه رغم قرار السراج كان معيبا لكن بعض الدول رحبت بهؤلاء السفراء.

واستنكر العقوري عدم وضع المجتمع الدولي في حسبانه قرارات مجلس النواب،مبيناً أن المجتمع الدولي هو من فرض على الليبيين حكومة الوفاق التي شرعنت وجود المليشيات وعينتهم في مناصب سيادية سواء في وزارات أو سفارات أو غيرها.

وبخصوص قرار الرقابة الإدارية المتعلق بالموظفين الموفودين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والذين تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانوناًولم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل،توقع العقوري عدم تنفيذ هذه القرارات لأن المليشيات هي من تسيطر على طرابلس والقرار فيها ولن تقبل عودة الموظفين الذين يتبعون لها ،موضحاً أن المليشيات هي من تملك القوة والقرار السياسي سواء في الداخل أو الخارج.

رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان أشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية الشرعية تتبع البرلمان ومقرها مدينة البيضاء، لافتا لضرورة إدراج الهيئة في طرابلس إلى هيئة الرقابة في البيضاء،مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الرقابة الإدارية من الجهات السيادية وهي تُختار من السلطة التشريعية وليس التنفيذية.