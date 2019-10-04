الهند – خفض البنك المركزي الهندي، الجمعة، أسعار فائدة الريبو بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.15 في المائة، في خامس تخفيض منذ بداية 2019.

وأكد المركزي الهندي في بيان صادر اليوم على إبقاء موقفه من السياسة “التيسيرية” في محاولة لإنعاش النمو الاقتصادي.

والريبو هو معدل الفائدة الذي يقرض به البنك المركزي الهندي أموالاً قصيرة الأجل للبنوك الأخرى.

وأوضح البيان أن جميع الأعضاء الستة في لجنة السياسة النقدية، صوتوا لخفض معدل الريبو والحفاظ على موقف السياسة الحالي.

ومنذ مطلع العام الجاري حتى اليوم، خفض المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 135 نقطة أساس أو 1.35 بالمئة.

وسجل الاقتصاد الهندي معدل نمو 5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، وهو أضعف وتيرة منذ الربع الأول 2013 .

وتراحع معدل نمو الاقتصاد الهندي بسبب تباطؤ طلب المستهلكين والإنفاق الحكومي وسط توترات التجارة العالمية.

وفي تقرير سابق، أكد المركزي الهندي أن هناك حاجة إلى دفعة كبيرة للإنفاق على البنية التحتية لإنعاش طلب المستهلكين والاستثمار الخاص، مشيرا إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية، التي تشمل قوانين العمل والضرائب والنظام القانوني، لتحفيز الشركات في البلاد.

ونما الاقتصاد الهندي بنسبة 8 بالمئة في الربع الثاني من 2018 و 5.8 في المئة في الربع الأول من 2019 .

وشرعت بنوك مركزية عديدة في اقتصادات متنوعة إلى خفض أسعار الفائدة ، في محاولة لخفض تكلفة التمويل وتوفير السيولة أمام الشركات والأفراد لزيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، وتحفيز وتيرة النمو الاقتصادي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة الاتحادية إلى نطاق مستهدف بين 1.75 – إلى 2 بالمئة.

كما خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى مستوى قياسي لـ ( -0.5) بالمئة وأطلق برنامج شراء سندات جديد كبير.

وفي اليابان، حيث يوجد هدف سعر الفائدة قصير الأجل بالفعل في المنطقة السلبية، أشار البنك المركزي الياباني إلى فرصة للتيسير النقدي خلال الشهر الجاري.

الأناضول