ليبيا – إستبعد المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أي تسوية سياسية مباشرة مع المجلس الرئاسي ، معتبرا أن رئيس المجلس فائز السراج أكبر داعم للإرهاب في ليبيا.

المريمي قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس إن مجلس النواب يدعم الجيش الوطني ويسانده في حربه على الإرهاب بطرابلس.

وأضاف :” السراج وضع نفسه في موضع الداعم للإرهابيين..كنا نريد أن يقدم استقالته أو يتوافق معنا لوضع أسس أكثر ترحيبا واتفاقا بخصوص الاتفاق السياسي لكنه جامل الإرهابيين ونعتبره أكبر داعم للإرهاب”.

وعن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الوطني لطرد الإرهابيين من العاصمة طرابلس ،أوضح المريمي أن الجيش يسير وفق خطط عسكرية محكمة ويعمل بحرفية لتحرير العاصمة من العصابات الإرهابية والمليشيات التي تسيطر عليها منذ أكثر من 8 سنوات.

وتوقع المريمي نتائج كبيرة للعملية العسكرية خلال الفترة المقبلة رغم الصعوبات التي تواجهه مثل الدعم التركي للمليشيات بجانب رغبته في عدم استهداف مقار الوزارات والجهات السيادية.

المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب أوضح أن الدور التركي في ليبيا مخرب ومدمر وأن أنقرة لديها مطامع بالثروات الليبية وموقعها الاستراتيجي، فضلا عن مصالحها مع المليشيات والإرهابيين.

كما لفت إلى أن الجيش لديه تأييد كبير من أهالي طرابلس، مستدلا على ذلك بوجود الجيش وقواته على تخوم العاصمة وسط احتضان وإسناد الأهالي منذ 6 أشهر.

وبشأن إمكانية عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، قال المريمي:”أي اجتماع يخص ليبيا ويؤدي للانتصار على الإرهاب لدينا العزيمة والإدارة للذهاب وقول كلمتنا”.