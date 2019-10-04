إسبانيا – استقرت إدارة نادي برشلونة، على البديل المحتمل لخلافة إرنستو فالفيردي، على رأس الإدارة الفنية لـ”البلوغرانا”، في حال عدم تحسن نتائج الفريق في المستقبل القريب.

وذكر موقع “tntsports.com”، أنه في حال إقالة فالفيردي أو استقالته، فإن الفريق الكتالوني سيقدم عرضا لمدرب ريفر بليت، الدولي الأرجنتيني السابق، مارسيلو غالاردو، لتولي المسؤولية.

ولفت المصدر إلى أن هناك عائقا وحيدا قد يعرقل إتمام هذا التعاقد، وهو إقدام غالاردو مؤخرا على تمديد عقده مع فريقه الحالي.

ولا يبشر أداء برشلونة خلال المباريات الأولى التي خاضها هذا الموسم، بأن الفريق قادر على المنافسة للفوز بجميع المسابقات التي يشارك فيها، لا سيما مسابقة دوري أبطال أوروبا الغائب لقبها عن خزائن الفريق منذ 2015.

ويحتل “البارسا” المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحلي، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، وتعادل وحيد في 7 مباريات.

كما يحتل وصافة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه بوروسيا دورتموند، وفوزه بشق الأنفس في ميدانه على إنتر ميلان بنتيجة 2-1.

ويعد غالاردو (43 عاما)، من أبرز المدربين في قارة أمريكا الجنوبية حاليا، وتوج مع ريفر بليت في الموسم الماضي، بلقب أغلى البطولات في القارة الأمريكية، بقيادته للفوز ببطولة كأس ليبرتادوريس، كما بلغ معه هذا الموسم نصف نهائي المسابقة ذاتها، وبات قريبا من حجز بطاقة العبور للمباراة النهائية للعام الثاني تواليا، حيث فاز “الريفر” في ذهاب الدور نصف النهائي على غريمه التقليدي بوكا جونيورز، بهدفين دون رد.

المصدر: eurosport.ru