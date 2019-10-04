الجريمة البشعة حدثت بحسب شهود عيان مساء أمس الخميس في منطقة السراج غرب طرابلس بعد مشادة كلامية بين القتيل رشيد البكوش من مواليد سنة 2000 وعدد من المسلحين الذين قال سكان المنطقة بأنهم يتبعون القوة المتحركة التابعة لداخلية الوفاق وتتخد من منطقة جسر الـ17 في جنزور مقراً لها.

الجريمة البشعة حدثت بحسب شهود عيان مساء أمس الخميس في منطقة السراج غرب طرابلس بعد مشادة كلامية بين القتيل رشيد البكوش من مواليد سنة 2000 وعدد من المسلحين الذين قال سكان المنطقة بأنهم يتبعون القوة المتحركة التابعة لداخلية الوفاق وتتخد من منطقة جسر الـ17 في جنزور مقراً لها.