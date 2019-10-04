الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده للجوء إلى مساعدة الدول الأجنبية لمكافحة الفساد داخل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قضية منافسه، جو بايدن، غير مرتبطة بالسياسة.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “أتحمل، كرئيس الولايات المتحدة، واجب إنهاء الفساد، حتى إن كان ذلك يعني طلب المساعدة من دولة أو دول أجنبية”.

وأضاف ترامب: “هذا الأمر يجري القيام به دائما. وذلك لا علاقة له بالسياسة أو الحملة السياسية ضد (جون وهانتر) بايدن. الحديث يدور فقط عن تورطهما في الفساد!”.

وتمر الولايات المتحدة بمواجهة سياسية عنيفة تسببت بها فضيحة اندلعت حول مكالمة هاتفية بين سيد البيت الأبيض والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 15 يوليو 2019.

ونشرت وسائل إعلام محلية، في سبتمبر الماضي، تقارير تحدثت عن محاولة الرئيس الأمريكي دفع نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بحق هانتر بايدن، نجل، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق.

وزعمت التقارير أن ترامب هدد زيلينسكي بوقف المساعدات من واشنطن لكييف، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن الأب منافسا أساسيا لسيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020.

واستفاد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، بزعامة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، من هذه الفضيحة لإطلاق عملية دراسة إمكانية عزل ترامب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري.

وينفي ترامب ادعاءات الديمقراطيين، واصفا الحملة ضده بـ “أكبر مطاردة للساحرات” في تاريخ الولايات المتحدة، فيما دعا الخميس أوكرانيا وكذلك الصين إلى التحقيق مع جو وهانتر بايدن الذي يتهمه بالتورط في قضايا فساد خلال عمله في شركة “Burisma”، بينما يقول إن والده سعى للتستر عليه عندما عمل في البيت الأبيض.

المصدر: RT