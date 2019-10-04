إسبانيا – انتشرت لائحة عبر شبكة الإنترنت تظهر الغرامات المالية التي تفرض على لاعبي ريال مدريد في حال خالفوا تعليمات النادي بخصوص أمور كثيرة، بينها زيادة الوزن والتأخير عن التدريب وغيرهما.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أبرز الغرامات المالية، التي تبدأ من 250 يورو وتصل إلى 3 آلاف يورو، مع العلم أنها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في رواتب اللاعبين التي تتراوح بين 3 ملايين يورو وعشرين مليون يورو.

وتنص تعليمات النادي الملكي على أنه يجب على اللاعبين القدوم إلى التدريب قبل 45 دقيقة من انطلاقه، وفي حال تأخر أي لاعب لمدة 5 دقائق، فعليه 250 يورو غرامة، وإذا امتدت فترة التأخر لـ 15 دقيقة فستكلفه 500 يورو، ومبلغ 1000 يورو لأي مدة أطول من ذلك، وفي حال غاب اللاعب عن التدريب من دون عذر مقنع، فيغرم بمبلغ 3 آلاف يورو.

أما من يستخدم هاتفه خلال وجوده في صالة اللياقة البدنية، فعليه دفع 250 يورو، بينما يعاقب بـ 500 إلى ألف يورو إذا استخدمه في غرفة تبديل الملابس أو على متن حافلة الفريق.

وبالنسبة لأي لاعب يزيد وزنه عن المسموح به، فعليه دفع 250 يورو، ويزيد المبلغ مع عدم إنقاص الوزن أو زيادته أكثر. ويعاقب أي لاعب بـ 250 يورو إذا تحدث إلى وسائل الإعلام دون تصريح من النادي، كما لا يسمح للاعب بالحصول على يوم راحة دون موافقة الإدارة، والأمر نفسه ينطبق على السفر خارج العاصمة مدريد.

كما تنص تعليمات النادي أن على اللاعبين التواجد في غرفة تبديل الملابس قبل المباراة، حتى لمن لا يشارك في المباراة، وعلى من هم خارج القائمة متابعة اللقاء من المدرجات على الأقل حتى الدقيقة الثمانين.

المصدر: وكالات