إسبانيا – نفى ريال مدريد ما تداولته وسائل الإعلام، حول أن سبب استبدال حارس مرماه تيبو كورتوا، الثلاثاء الماضي، في مباراة كلوب بروج، ضمن دوري أبطال أوروبا، كان جراء تعرضه لنوبة من القلق.

وزعمت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، أنه تم استبدال حارس مرمى البلجيكي بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، بسبب تعرضه لنوبة من القلق.

ورد نادي ريال مدريد على مزاعم الصحيفة ببيان، أكد فيه أن حارس منتخب بلجيكا، الذي تلقى هدفين في غضون 39 دقيقة، تعرض لأوجاع في المعدة، ما جعله غير قادر على متابعة المباراة و”لم يتم تشخيص حالة كورتوا أبدا على أنها نوبة قلق، وبالتالي فإن هذه المعلومات خاطئة تماما”.

وأضاف البيان: “تم تشخيص حالة كورتوا على أنها التهاب حاد في المعدة والأمعاء وتمت معالجته”.

ولم ينجح كورتوا في المحافظة على نظافة شباكه إلا في مباراتين فقط من أصل 8 خاضها هذا الموسم.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فقد كان على والد كورتوا أن يقله من ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد مباراة كلوب بروج، لأنه لم يكن على ما يرام لدرجة أنه لم يستطع القيادة بنفسه.

وغاب ابن الـ 27 عاما، عن التدريب يومي الخميس والجمعة، ومن المرجح أن لا يخوض مباراة الغد في الدوري المحلي أمام غرناطة.

المصدر: وكالات