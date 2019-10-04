ألمانيا – وقع الاختيار على الألماني سيرجي غنابري، جناح نادي بايرن ميونخ، كأفضل لاعب في مباريات ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، التي قيمت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقدم الدولي الألماني أداء مبهرا في مباراة توتنهام، وقاد فريقه لاكتساح مضيفه الإنجليزي، بنتيجة 7-2، بتسجيله أربعة أهداف “سوبر هاتريك”.

وتفوق اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، على كل من المغربي أشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند، الذي سجل هدفي فوز “أسود الفيستيفاليا” على سلافيا براغ (2-0)، ولويس سواريز، نجم برشلونة، الذي أحرز ثنائية منحت التفوق للفريق الكتالوني على إنتر ميلان (2-1)، وإيمانويل دينيس بونافنتور، نجم كلوب بروج، الذي سجل هدفين في تعادل فريقه مع مضيفه ريال مدريد (2-2).

تجدر الإشارة إلى أن غنابري، دخل تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه، حيث أصبح أول لاعب يسجل أربعة أهداف في الشوط الثاني لإحدى مباريات المسابقة.

المصدر: matchtv.ru