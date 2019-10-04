ماذا يحدث للجسم إذا لم تأكل ما يكفي من البروتين؟

ماذا يحدث للجسم إذا لم تأكل ما يكفي من البروتين؟

كندا – يحتاج الشخص البالغ 8 غرامات من البروتين لكل 1.1 كغم من وزن الجسم، ويعتبر البروتين مصدراً هاماً للأحماض الأمينية اللازمة لوظائف حيوية في الجسم. إليك ما يحدث إذا لم تأكل البروتين أو أكلت القليل منه:

* تضعف العضلات، فتقل قدرة الجسم على التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية.

* تتراجع القدرة على التركيز، لأن البروتين ضروري لينتج الجسم هرمونات وإنزيمات لازمة لوظائف الدماغ.

* يتباطأ شفاء الجروح، وكذلك يصبح من الصعب على الجلد إصلاح التلف والخدوش.

* يصاب الإنسان بالأنيميا إذا قلت مدخلات جسمه كثيراً من البروتين، لأن كل أطعمة البروتين تحتوي على الحديد وفيتامين ب12، ونقصهما يؤدي إلى الأنيميا.

* من أعراض نقص البروتين أيضاً احتباس سوائل الجسم.

* ضعف وتقصف الأظافر.

وكالات