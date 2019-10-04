الولايات المتحدة – أعلنت شركة “مايكروسوفت” أنها رصدت نشاطا لمجموعة هاكرز يعتقد أنها على صلة بالسلطات الإيرانية، استهدف الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقالت “مايكروسوفت” في مدونتها الرسمية، اليوم الجمعة، إنها رصدت نشاطا “ملموسا” من قبل جماعة “فوسفوروس” خلال 30 يوما في أغسطس وسبتمبر، حين قامت الجماعة بأكثر من 2700 محاولة لتحديد عناوين البريد الإلكتروني لمستخدمين معينين، ثم هاجمت 241 منها.

وأشارت “مايكروسوفت” إلى أن الهجمات السيبرانية طالت مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة وصحفيين وشخصيات اجتماعية بارزة من أصول إيرانية، يقيمون خارج إيران.

وقالت الشركة إن جماعة “فوسفوروس” استخدمت المعلومات التي حصلت عليها لاختراق بعض الحسابات على مختلف المواقع.

ويشار إلى أن “مايكروسوفت” تتابع نشاط جماعة “فوسفوروس” للهاكرز منذ عام 2013، وأعلنت في مارس الماضي عن صدور حكم قضائي بالرقابة على 99 موقعا استخدمتها الجماعة لشن هجماتها.

ولم تعلق إيران على الفور على ما أعلنته “مايكروسوفت”، كما لم تعلق على موضوع علاقتها المزعومة بالجماعة آنفة الذكر.

المصدر: رويترز