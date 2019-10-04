مصر – صرحت مديرة المعرض الدولي الروسي الصناعي والتكنولوجي “إنوبروم”، يلينا سوفوروفا، إن روسيا اختارت مصر لإقامة معرض “الأسبوع الصناعي الكبير” بسبب نمو التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة.

وأشارت مديرة المعرض الدولي الروسي الصناعي والتكنولوجي “إنوبروم” المقام بالقاهرة في تصريحات لـRT إلى أن “مصر بالتحديد تعتبر مركزا أساسيا لتصدير التقنيات من سائر أنحاء العالم إلى أفريقيا، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، الذي كان لفترة طويلة قيد التنفيذ، وها قد ظهرت ملامحه أخيرا”.

ونوهت بأن مصر تعتبر اليوم أرضا خصبة لـ”البزنس”، ولهذا تجري إقامة هذا المعرض الصناعي العام واسع النطاق للمرة الأولى في القاهرة.

وأكدت سوفوروفا أنه من المخطط توقيع بعض الوثائق بين المؤسسات والشركات الروسية والمصرية، بما في ذلك مع إحدى أكبر المؤسسات المشاركة في المعرض وهي الهيئة العربية للتصنيع، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مركز تحديث الصناعة لدى وزارة التجارة والصناعة المصرية.

ونوهت بأن المهام كثيرة وطموحة، من بينها فتح طريق وصول التقنيات الروسية والأجنبية إلى الشرق الأوسط وسائر القارة الأفريقية.

المصدر: RT