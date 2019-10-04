مصر .. تطورات جديدة في قضايا حسن نافعة و”الزمامير” و”تحالف الأمل”

مصر .. تطورات جديدة في قضايا حسن نافعة و”الزمامير” و”تحالف الأمل”

مصر – قررت النيابة العامة المصرية تجديد حبس الأكاديمي والقيادي المعارض، حسن نافعة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتم إيداع حسن نافعة سجن ليمان طرة مع حازم حسني المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي سامي عنان وخالد داوود رئيس حزب الدستور.

كما تم تجديد حبس المحامية المصرية، ماهينور المصري، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية “الزمامير”.

وتتهمها النيابة بمشاركة جماعة محظورة ومساعدتها على تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة لترويع الرأي العام.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي، هشام فؤاد، 15 يوما إضافية على ذمة القضية رقم 930 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تحالف الأمل”، والمتهم فيها مع آخرين بمشاركة/ تمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

المصدر: RT