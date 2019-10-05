في الوقت ذاته تقلصت فجوة التبادل التجاري ذات الحساسية السياسية، مع الصين.

وقالت وزارة التجارة إن الفجوة بين ما تستورده الولايات المتحدة وما تصدره للخارج زادت بنسبة 1.6 بالمائة إلى 54.9 مليار دولار مقارنة بـ54 مليار دولار في يوليو.

وكان عجز الميزان التجاري قد تراجع في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

لكن عجز الميزان التجاري لازال مرتفعا بالنسبة لأداء العام ككل رغم محاولات ترامب لخفضه بفرض ضرائب على الواردات وشن حرب تجارية ضد الصين.

وزاد حجم الصادرات بشكل طفيف بنسبة 0.2 بالمائة في أغسطس إلى 207.9 مليار دولار، بينما زاد هامش الواردات بنسبة 0.5 بالمائة إلى 262.8 مليار دولار.

وخلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، ارتفع هامش العجز بنسبة 7 بالمائة مسجلا 428.7 مليار دولار مقارنة ب400 مليار دولار قبل عام.