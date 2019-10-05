الادعاء الفرنسي يؤكد وجود مؤشرات على “تطرف كامن” لمنفذ الهجوم الأخير على مقر للشرطة في باريس

الادعاء الفرنسي يؤكد وجود مؤشرات على “تطرف كامن” لمنفذ الهجوم الأخير على مقر للشرطة في باريس

فرنسا – أعلن ممثل الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب، ريكار، أن التحقيق رصد مؤشرات على “تطرف كامن” لدى منفذ هجوم بسكين قتل أربعة من زملائه في مقر الشرطة في باريس قبل يومين.

وقال ممثل الادعاء، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن المهاجم تبادل 33 رسالة نصية مع زوجته قبل تنفيذ الهجوم، جميعها ذات طبيعة دينية.

وكشف أن التحقيقات الأولية كشفت تأييد منفذ الهجوم “لبعض التجاوزات التي ارتكبت باسم الإسلام وتبريره للاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو عام 2015 في باريس وتبديل عاداته بخصوص ملابسه منذ بضعة أشهر”.

وكانت مصادر فرنسية قد أشارت سابقا إلى أن المهاجم ميكايل هـ. البالغ من العمر 45 عاما، اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات. وكان يعمل في مقر الشرطة الذي نفذ فيه الهجوم منذ أعوام.

المصدر: رويترز