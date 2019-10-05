البابا يرسّم 13 كاردينالا جديدا من جميع القارات بينهم خبراء في الحوار مع المسلمين

البابا يرسّم 13 كاردينالا جديدا من جميع القارات بينهم خبراء في الحوار مع المسلمين

الفاتيكان – يرسّم البابا فرنسيس اليوم 13 كردينالا جديدا، بينهم خبراء في الحوار مع المسلمين، في خطوة لتشكيل هيئة كرادلة تقاسمه رؤيته وستُكلف يوما ما بانتخاب حبر أعظم قد يكون واحدا من بينهم.

ومن أصل 225 كاردينالا، سيصبح عدد الذين يمكنهم التصويت لانتخاب بابا جديد يوما ما 128 كاردينالا، تقل أعمارهم عن 80 عاما.

واختار البابا فرنسيس 52 بالمئة من هؤلاء الناخبين، واختار بنديكتوس السادس عشر ثلثهم، والبابا يوحنا بولص الثاني 14 بالمئة منهم.

وقال رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان المونسنيور، ميغيل أنخيل ايوسو غيكسو، إن نصف الكرادلة الجدد يحملون صفات “مبشرين”.

وحرص البابا على اختيار الكرادلة الجدد من جميع القارات. فمن آسيا، رئيس أساقفة العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اغناطيوس سوهاريو هارجواتموديخو، ومن إفريقيا رئيس أساقفة كينشاسا، فريدولين امبونغو بيسونغو، الذي سيرسم كاردينالا بحضور رئيس بلده الكونغو الديموقراطية.

وسينضم الكوبي المونسنيور، خوان دي لا كاريتاد غارسيا رودريغيز، رئيس أساقفة سان كريستوبال في هافانا، إلى الكرادلة، إلى جانب كبير أساقفة لوكسمبورغ، جان كلود هوليريش، رئيس مفوضية أسقفيات الاتحاد الأوروبي.

واصغر الكرادلة سيكون المونسنيور البرتغالي، جوزيه تولنتينو ميندونشا، ويبلغ من العمر 53 عاما، ويعمل في مجال أرشيف ومكتبة الكنيسة الرومانية المقدسة، أي أنه لا يملك سيرة عادية لاختياره كاردينالا.

وأخيرا، اختار البابا 3 رجال لا يمكنهم أن يكونوا ناخبين لأنهم تجاوزوا الثمانين من العمر. وبين هؤلاء كبير الأساقفة البريطاني، مايكل لويس فيتزجيرالد، سفير الفاتيكان السابق الذي يملك معرفة واسعة بالإسلام.

يضاف إلى هؤلاء المونسنيور الإيطالي، أوجينيو دال كورسو، الذي يعمل في التبشير في إيطاليا، وكبير أساقفة كاوناس المونسنيور سيجيتاس تامكيفيسيوس الذي أمضى سنوات في سجن سوفياتي لأنه حرر صحيفة سرية تتحدث عن اضطهاد المسيحيين الكاثوليك.

المصدر: أ ف ب