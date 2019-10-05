ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن ماوصفتها”السلطات الموازية” في ليبيا غير المعترف بها دولياً تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

البعثة جددت في بيان لها التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود بموجب القانون الدولي والوطني.

وحذرت البعثة من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام الوطنية للنفط تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين ويمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.

كما أشارت إلى أنها ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها فنفط ليبيا ومواردها الطبيعية ملك للشعب الليبي ويتوجب عدم استخدامهما كأداة في حرب تحت أي ظرف من الظروف.