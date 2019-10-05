ليبيا – أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أهمية ومحورية المسألة الليبية بالنسبة لتونس وتأثيرها المباشر على الوضعين الأمني والإقتصادي ببلاده،مذكرا بموقف تونس الثابت إزاء هذا النزاع ودعوتها إلى الوقف الفوري للاقتتال والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

الجهيناوي لفت خلال لقاء جمعه بسفراء البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين بتونس (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الصين، روسيا) وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التونسية إلى رفض أي حل عسكري للأزمة اضافة الى دعوة بلاده لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وأكد وزير الشؤون الخارجية خلال الاجتماع على المقاربة التونسية فيما يتعلق بمعالجة القضايا المطروحة على مجلس الامن وفي مقدمتها القضايا العربية والإفريقية لاسيما القضية الفلسطينية و تطورات الاوضاع في كل من ليبيا واليمن وسوريا بالإضافة إلى جملة من المسائل الهامة الاخرى.

وشدّد الجهيناوي على الدور الرئيسي لدول الجوار وخاصة تونس في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وذلك في إطار المبادرة الثلاثية لرئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي،مذكرا بالخصوص بمساعي بلاده في إيجاد حل للمسألة الليبية ومساعدة الاشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة،مشيرا إلى ضرورة تشريك الاطراف الليبية في المساعي الجارية لحل الازمة في هذا البلد الشقيق .

وفي ختام الاجتماع، أشاد السفراء بجهود تونس المكثفة من أجل تحقيق التسوية السياسية في ليبي، وبثوابت سياستها الخارجية القائمة على التوازن والاعتدال واحترام الشرعية الدولية،معربين عن ثقتهم التامة في نجاح تونس من خلال عضويتها في مجلس الأمن في تقديم الإضافة المرجوة من أجل المساعدة على حل القضايا والأزمات المطروحة على المستويات الاقليمية والدولية.