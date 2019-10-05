ليبيا – أطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج أمس الخميس رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني على نتائج جولته الأوروبية ولقاءاته بالبرلمان الأوروبي خلال الأيام الماضية.

الحويج أكد في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي “حول الوساطة وحل النزاعات بمدينة برشلونة الأسبانية” وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن عملية تحرير طرابلس هي آخر معركة لعودة ليبيا إلى محيطها المتوسطي،مشيرا إلى أن ليبيا ستكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية.

وأضاف:”أنه أوضح أن معركتنا الحقيقية في ليبيا مع الإرهاب والإرهابيين والخارجين عن القانون وليست مع الشعب الليبي،وأننا مع المصالحة الشاملة التي لا تقوم على المغالبة والإقصاء”.

وأكد الوزير أن المؤتمر شهد توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الأوربية لحل النزاعات والمنظمة الدولية سيماخور لحل النزاعات وليبيا متمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل الحويج مشاركة وزيرة العدل ببرشلونة ومجموعة مميزة لنخب من القضاة والمحامين من أوروبا وامريكيا اللاتينية ومنظمة سيماخور الدولية في المؤتمر وتحدث عن الزيارة التي أجراها للبرلمان الأوروبي لإيضاح الصورة الحقيقية لما يجري في ليبيا.

وبدوره،أشاد الثني بتحرك وزارة الخارجية في المحيط الأقليمي والدولي لإيصال صوت الحكومة المؤقتة باعتبارها الحكومة الشرعية لكل الليبيين كونها المنبثقة عن مجلس النواب.