ليبيا – قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي إنه لا يستبعد القيام بأي عمليات ضد المناطق النفطية خاصة أن الجماعات الإرهابية يتوقع منهم أي شيء لأنهم احتلوا بعض المناطق في الجنوب،مؤكداً أن الجيش سيتصدى لهم.

الخيالي أشار في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس إلى أن القوات الأمريكية استهدفت العديد من العناصر الإرهابية في سبها كما نفذ الجيش ضربات دقيقة ضد العناصر الإرهابية التي تسعى لمثل هذه العمليات.

ونوّه عميد بلدية سبها إلى أن المناطق التي يمكن أن تكون عرضة لمثل هذه العمليات هي الواقعة في الجنوب الليبي ومنها حقل الفيل والشرارة،مؤكداً بأن تلك المناطق يسهل الوصول إليها عبر سيارات الدفع الرباعي من المناطق التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي.