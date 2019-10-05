ليبيا – شارك وفد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية المنعقد في تونس العاصمة أمس الجمعة.

الإجتماع عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمفوضيه من أجل انتخاب المجلس التوجيهي للشبكة العربية للمرأة في الانتخابات حيث أدار عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم بالخير عملية الانتخاب لهذا المجلس.



وترأس الوفد رئيس مجلس المفوضية عماد السائح بمشاركة عضو مجلس المفوضية رباب حلب و عبدالحكيم بالخير الذي يحمل أيضاً صفة عضوية المكتب التنفيذي بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية..

يشار إلى أن هذه الشبكة تعمل تحت مظلة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية ويُذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة وتقلدت مناصب مهمة بها.

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