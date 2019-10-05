ليبيا – حيّا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من وصفهم بـ”قوات الجيش الليبي والقوة المساندة” (مسلحي الوفاق) الذين قال بأنهم يسطرون ملاحم الفداء والبطولة في تصديهم لما وصفه بـ”الاعتداء المستمر منذ نصف عام على العاصمة طرابلس ” (تقدم القوات المسلحة الى العاصمة).

السراج وفي كلمة له خلال إفتتاح فعاليات المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي الذي حمل عنوان “اللامركزية في الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات الصحي”، قال :” انتصارات أبنائنا في المعارك العسكرية، هي من سمح لنا بان نمضي قدما في عمليات البناء، ووضع استراتيجيات لإحداث تغيير إيجابي في حياتنا “.

وأضاف ربط قطاع الصحة بنظام اللامركزية يعد أحد أدوات تطويره، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على إرساء نظام اللامركزية بأن مفهوم اللامركزية لا يقتصر على إعطاء صلاحيات واسعة ومخصصات أكبر للبلديات تمكنها من تلبية احتياجات مواطنيها لكنها تعني أيضا تحرير المؤسسات المعنية بالتطوير من بيروقراطية الدولة ومن هذا المنطلق تم إنشاء” المركز الوطني لتطوير النظام الصحي “،ليتمكن من التحرك والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية بمجال عمله ليكون لدينا في اسرع وقت ممكن نظام صحي متطور ومستدام يخدم المواطنين في مختلف أنحاء البلاد بنفس القدرة والكفاءة ،على حد تعبيره.

وأكد رئيس الرئاسي أن الحوكمة كفيلة بإعادة الثقة في المجال الصحي،بتوفر الشفافية والنزاهة والفعالية والمساواة في تقديم الخدمات لكافة المواطنين. وأضاف أن بناء ممارسات الحوكمة في المؤسسات الصحية سيؤدي إلى الارتقاء بالقطاع من ناحية الأداء والجودة وتلبية احتياجات المرضى وييسر الوصول إلى الخدمات ومنع الفساد وغيره من الممارسات غير الأخلاقية، مؤكداً على وجوب تعزيز الحوكمة بالتعاون مع البلديات والجامعات والقطاع الخاص لتنظيم تقديم الخدمات الصحية التي ترتكز على مصلحة المواطن. السراج طالب في ختام كلمته أن يكون الجميع في مستوى تضحيات ما وصفهم بـ” الأبطال” على الجبهات، قائلاً :” فالحرب ستنتهي بدحر المعتدي، ولابد من شحذ الهمم في القطاعات كافة لدعم الاستقرار بتأمين خدمات عالية الجودة في المجالات كافة للمواطنين أينما وجدوا”.