وأكد المسفر في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن “موضوع رسوم الطرق لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله، وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به وزير النقل، الدكتور نبيل العامودي في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي”.

وأشارت واس إلى أن وزارة النقل تحتفظ بحقها “الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفق للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة”.

وثارت حالة من الجدل إثر تداول البعض أن وزارة النقل السعودية ستفرض رسوما على استخدام الطرق داخل المملكة.