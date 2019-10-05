ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش العميد خالد المحجوب إن الضربات الجوية متواصلة على مدار الساعة وأن القوات الجوية تقوم بتنفيذ ضربات دقيقة ضد الجماعات المتطرفة والمليشيات.

المحجوب أشار في حديثه لـ”سبوتنيك” اليوم السبت إلى أن جماعة الإخوان المصنفة إرهابياً في ليبيا وعدد من الدول العربية، عقدت اجتماع في طرابلس الأيام الماضية وطلبت من المليشيات والعناصر التي تقاتل بضرورة الصمود حتى مؤتمر ألمانيا المرتقب على اعتبار أن المؤتمر قد يمنحهم بعض المكتسبات السياسية.

ولفت إلى أن معظم الدول المشاركة في مؤتمر ألمانيا مقتنعة بأن المليشيات المتواجدة في طرابلس إرهابية.

أما حول موقف الجيش من مؤتمر ألمانيا أوضح المحجوب أن لقاء المشير حفتر ورئيس البرلمان الأخير قبل أيام ناقش العديد من الأمور والتنسيق لها أما فيما يتعلق بالمسارات السياسية فإنه لا حوار مع المليشيات.

واستطرد المحجوب أن الموقف الثابت هو أن الجيش والليبيين مع أي حل دون وجود المليشيات في المشهد وأنه لا يوجد أي أزمة في ليبيا غير ذلك.

كما نوذه إلى أن قناعة القيادة والجانب العسكري هو القضاء على الجماعات الإرهابية ووجودهم يتعارض مع قيام الدولة وأن الجانب السياسي متروك للقائد العام.