ليبيا – علق رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا على بيان البعثة الأممية بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، متسائلاً هل الاعتراف الدولي شرط لعمل المؤسسات في ليبيا ، مستنكراً صيغة التهديد المستعملة في بيانها.

الآغا إعتقد في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن البعثة تجاوزت حدودها القانونية ويجب وضعها في حجمها المناسب، مشيراً إلى أن القانون الليبي موجود ولا حاجة للاعترافات الدولية في تسيير الشؤون الداخلية.

ووتابع موجهاً حديثه للمبعوث الأممي غسان سلامة:”مطار بيروت مسيطر عليه بالكامل من قبل حزب الله ياغسان”.