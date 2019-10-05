تناول هذه الأطعمة وتخلّص من الكرش منها الثوم والبيض

تناول هذه الأطعمة وتخلّص من الكرش منها الثوم والبيض

ألمانيا – ينزعج كثيرون من الكرش. ولحسن الحظ، فإنّه يمكن التخلص من الدهون الزائدة حول الخصر عبر اتباع مجموعة من الإجراءات وتغيير الأطعمة التي نتناولها. ولذلك ينصح خبراء التغذية بتناول هذه الأطعمة:

* البيض، فهو من الأطعمة الغنية بالبروتين والمغذيات.

* الشوكولا الداكنة (نسبة الكاكاو 70 بالمائة) مصدر رائع للدهون الصحية التي تمنح الطاقة والشعور بالامتلاء.

* زبدة الفول السوداني ولكن باعتدال.

* الثوم، فيحتوي على عناصر نباتية تمنع تراكم الدهون.

* السلمون مصدر رائع للبروتين والدهون الصحية التي تمنح الإحساس بالشبع، ولا تتسبب في زيادة الوزن.

* الكرز فاكهة غنية بالألياف والمغذيات، وعلى الرغم من احتوائه على السكر إلى أنه يساعد على ضبط الوزن.

* الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر من أغنى الخضروات بالألياف وفيتامين سي.

* البطاطا الحلوة، فهي مصدر غني بالألياف وفيتامين “أ”.

* الفول، إذ يُعدّ من أكثر الأطعمة التي تمنح الإحساس بالشبع وتساعد على ضبط الشهية.

وكالات