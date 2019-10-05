اليابان – أعلنت شركة سوني خفض أسعار خدمتها لبث الألعاب، بلاي ستيشن ناو، وإضافة بعض الألعاب إلى المنصة، حسب ما نقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وستكون الأسعار الجديدة، 9.99 دولارات أمريكية شهرياً، و24.99 دولاراً أمريكياً كل 3 أشهر، و59.99 دولاراً أمريكياً سنوياً بدل 19.99 دولاراً شهرياً، و44.99 دولاراً فصلياً، و99.99 دولاراً سنوياً.

وأشارت الشركة إلى أنها تملك في الوقت الراهن أكبر مكتبة ألعاب للاشتراك فيها، بأكثر من 800 لعبة، وأنها ستضيف ألعاباً جديدة، بما فيها أشهر الألعاب على منصة بلاي ستيشن 4: God of War، و Grand Theft Auto V، و inFAMOUS Second Son، و Uncharted 4: A Thief’s Ends.

وتتوفر هذه الألعاب من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى 2 يناير(كانون الثاني) 2020، وستضيف الخدمة كل شهر مجموعة ألعاب ستُتاح لمدة معينة.

يُشار إلى أن الأسعار الجديدة أصبحت مناسبة، ومنافسة لأسعار خدمات، مثل إكس بوكس غيم باس Xbox Game Pass التي تتوفر بـ 9.99 دولارات أمريكية شهرياً.

وكالات