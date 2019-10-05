ليبيا – أعنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن تنفيذ جهاز الإسعاف الطائر منذ مطلع ابريل الماضي 144 رحلة جوية نقل عبرها 490 حالة طارئة.

مساعد مدير العمليات بالجهاز الكابتن أشرف أحمد قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إن الجهاز نفذ رحلات جوية إلى روما وتونس وتركيا وعمان لنقل 410 جرحى و 80 مريض من بينهم أطفال.

وبين أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها إلى روما منذ بداية إبريل بلغ 246 حالة من بينهم 192 جريح و 54 مريض في حين أقلت طائرة الإسعاف الطائر 208 حالة طارئة إلى تونس منهم 188 جريح و 20 مريض.

أما الحالات التي نقلت إلى تركيا فقد بلغ عددها 35 حالة طارئة من بينهم 30 مصاب و 5 مرضى كما نقلت طائرة الإسعاف حالة مرضية من العاصمة الأردنية عمان إلى طرابلس في شهر يوليو الماضي.