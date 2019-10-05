ليبيا – قام عميد بلدية بنينا ناجي البرغثي برفقة المهندس صالح البرغثي بزيارة إلى مقر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لليبيا في تونس.

حيث تطرق البرغثي وفقاً للمكتب الإعلامي للبلدية لما تعاني منه البلدية من مشاكل في الإطار العام كالكهرباء والماء والطرق والتعليم والصحة.

وأكد على ضرورة أن تحظى بنينا بما حظيت به بعض البلديات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليبيا.



من جانبه أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليبيا جيراردو نوتو إلى إدراج بنينا ضمن الخطة القادمة لسنة 2020 وذلك باستهداف القطاعات السابقة بالدعم أسوة بباقى البلديات.