سوريا – أعلن مدرب منتخب سوريا لكرة القدم، فجر إبراهيم، القائمة النهائية لتشكيلة الفريق لخوض المباراتين أمام المالديف وغوام ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وشهدت التشكيلة عودة المهاجم المميز، عمر خريبين، لاعب الهلال السعودي، بعد استبعاده عن المنتخب في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يغيب قائد المنتخب وصانع الألعاب فراس الخطيب، الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وضمت قائمة منتخب سوريا التي استدعاها فجر إبراهيم، كلا من اللاعبين:

إبراهيم عالمة، خالد إبراهيم، وليم غنام، عمرو الميداني، أحمد الصالح، عمرو جنيات، حسين جويد، عبد الله الشامي، أحمد الأحمد، خالد مبيض، خالد كردغلي، ورد السلامة، يوسف محمد، محمد عنز، محمد المرمور، كامل حميشة، محمد كامل كواية، محمود المواس، أسامة أومري، عمر خريبين، شادي الحموي، مؤيد العجان، وعمر السومة.

وسيلتقي منتخب سوريا مع المالديف، يوم الخميس 10 أكتوبر، على استاد راشد في دبي، ثم يواجه، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، غوام على الملعب نفسه.

وكان منتخب سوريا قد استهل مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، بالفوز على نظيره الفلبيني (5-2)، يوم 5 سبتمبر الماضي، على الملعب “Panaad Stadium” في مدينة باكولود، ضمن الجولة الأولى.

المصدر: وكالات